Twa auto's kamen noch troch ûnbekende oarsaak yn botsing mei elkoar. Brânwacht en ambulânses kamen te plak en ha alle belutsenen nei sikehûzen brocht. Ek wie der in traumahelikopter.

It is net bekend hoe't it mei de minsken giet. De plysje docht ûndersyk. De dyk is foar in part ôfsletten foar ferkear.