Needwaar lûkt oer Fryslân hinne en soarget foar problemen

It gebiet mei hagel en tonger lûkt stadichoan oer de provinsje hinne, dus wy moatte rekken hâlde mei in langere perioade fan min waar, seit waarman Piet Paulusma. Ek it ferkear docht der neffens Paulusma goed oan om har rydgedrach oan te passen. "De kommende oeren is it gefaarlik waar, mei min sicht."

Yn it súdwesten fan Fryslân is yn in kertier tiid mear as 25 milimeter delslach fallen, sa meldt Weeronline. En der liket noch mear wetter by te kommen, want der ûntsteane hieltyd wer nije buien en reingebieten. Dizze ûntsteane boppe Gelderlân en Oerisel, en se lûke rjochting it noarden.