Akke Marije wol de Dútske merk feroverje

"Ik wie flakby Monako, foar in shoot, en ha dêr myn freon opsocht. Hy wie dêr foar de Grand Prix mei Max Verstappen." Har freon hyt Sander en hat in eigen bedriuw yn frisdrinken. "We ha no in healjier en it giet hartstikke goed. Hy giet ek oer de hiele wrâld oer en begrypt dat ik dat ek doch. Dêr ha ik in grutte steun oan."

Mei har modellekarriêre giet it ek goed. "Ik genietsje der o sa fan. Meikoarten sil ik nei myn buro yn Dútslân om minsken te moetsjen en mei har te praten. Ik wol de Dútske merk feroverje. Ik bin in kommersjeel model en Dútslân hat in soad klanten dy't by my passe kinne. It is in goede stap om der hinne te gean foar wurk. Bygelyks foar in website of in kampanje, it is hiel breed en kin alle kanten út."