Der is tongersdeitemiddei gjin treinferkear mooglik tusken Ljouwert en Grins. Arriva hat te krijen mei in stroomsteuring as gefolch fan ynslach troch wjerljocht.

Reizgers sitte fêst yn in stilsteande trein. Der wurde bussen ynset. It is net dúdlik hoe lang't de steuring duorje sil.