Marrit Jasper mei Nederlânsk follybalteam nei winst

It nasjonale frouljusfollybalteam hat woansdei maklik wûn fan Súd-Koreä. De setstannen wiene 25-18, 25-10 en 25-12. De Snitser follybalster Marrit Jasper mocht de hiele tredde set spylje en liet in goede yndruk achter. Troch in killblock soarge se yn de tredde set foar it lêste punt.