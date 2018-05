Plysje freget noch mear tsjûgen oer mishanneling Frou Rock

Oer de oanlieding fan de mishanneling is de plysje noch net folle wizer wurden. "We ha mei in soad minsken praat dy't op it feest oanwêzich wienen, mar oer de oarsaak is noch neat bekend," fertelt plysjewurdfierder Anne van der Meer. Ien fan de ferhalen is dat it om in wraakaksje gean soe.

"Der geane wylde ferhalen, mar we binne oan it útsykjen wat him eksakt ôfspile hat. Dêrom dogge we noch wer ris in oprop foar tsjûgen om har te melden." De plysje tinkt noch wol in skoft mei de saak dwaande te wêzen. "We moatte helder krije wat der bard is en wat de oanlieding west hat."