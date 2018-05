Tonger, rein en hagel; it KNMI jout koade giel ôf

It KNMI warskôget tongersdei opnij foar swiere rein- en tongerbuien. Der kin lokaal yn koarte tiid in soad reinwetter falle (oant 40 milimeter) en der is kâns op twa sintimeter hagel. Fierders warskôget it waarynstitút foar ynslach fan it wjerljocht en wynstjitten oant 60 kilometer yn 'e oere. Ferkear en bûtenaktiviteiten kinne hjir oerlêst fan ûnderfine. Der wurdt dêrom oproppen om iepen wetter te mijen en net ûnder beammen te skûljen. De wârskoging jildt oant tongersdeitejûn njoggen oere.

Koade oranje

Foar it Iselmargebiet jildt koade oranje. De buien dy't dêr ferwachte wurde binne noch fûler as yn de rest fan it lân.