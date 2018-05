Foar skea troch sâltwinning komt in skeafûns

Dat is nedich, omdat sâltwinningsbedriuwen as Frisia yn Harns yn it ferline ûnfoldwaande rekken hâlden mei de risiko's fan de sâltwinning foar de omjouwing.



Yn Winaam witte se dêr oer mei te praten, want tritich gebouwen yn it doarp en ek de tsjerke krigen skuorren yn de muorren as gefolch fan dy sâltwinning troch Frisia. Rinze Post fan Stichting Winamer Belang reizge geregeld nei Den Haag om te pleitsjen foar skeafergoeding.