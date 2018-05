Friezen meitsje har soargen oer betelberens soarch

Hast alle Friezen binne dwaande mei in sûne libbensstyl. Hast trijekwart besiket genôch minsken om har hinne te sammeljen dy't help biede kinne as se letter soarch nedich ha. Mear as de helte fan de Friezen tinkt net nei oer saken as oanpassingen oan de wenning mocht dat letter nedich wêze, of it sparjen foar soarch. As minsken âlder wurde, binne se hjir wol mear mei dwaande.