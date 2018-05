Troch sâltwinning kinne der sinkholes ûntstean

Sâltwinningsbedriuwen lykas Frisia yn Harns hâlde net genôch rekken mei de risiko's fan harren aktiviteiten foar de omjouwing. Se sjogge foaral te min nei de gefolgen fan sâltwinning op de lange termyn. Dêrtroch is der kâns op sinkholes, djippe kûlen troch fersakkingen. Dat konkludearret it Staatstoezicht op de Mijnen yn in rapportaazje oer de sâltsektor yn Nederlân.