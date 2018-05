Opnij staking busferfier yn Fryslân: "De werkdruk loopt gierend uit de klauwen"

De lilke bussjauffeurs fiere al moannen aksje foar in bettere CAO. Tichterby in akkoart mei de wurkjouwers binne se noch altyd net kaam. Dêrom is der in nije aksje nedich, fine se. "Nee, we zijn geen stap dichter bijelkaar gekomen. De werkgevers blijken zeer hardleers', seit Sinnige. Spearpunt is de hege wurkdruk by de bussjauffeurs. Dêr moat wat oan gebeure. Mear tiid foar skoft en mear tiid tusken de busritten. Sinnige: "De werkdruk onder de chauffeurs loopt gierend uit de klauwen. Het is klaar, het kan zo niet langer." Under sjauffeurs is dan ek in protte animo om it wurk tongersdei del te lizzen.