Der komme gjin twa, mar trije reuzen nei Ljouwert

De frijwilligers, en minsken mooglik as frijwilliger aktyf wêze wolle, krigen woansdeitejûn útlis oer wat se dwaan moatte by it evenemint. Dat ferskilt fan meirinne mei linten om it publyk op ôfstân te hâlden, wetter útdiele tsjin de waarmte of achter de skermen oan it wurk te wêzen.

Oer it evenemint sels waard net folle dúdlik. Sa byldzje de reuzen in typysk Frysk ferhaal út, mar it ferhaal sels moat noch geheim bliuwe.