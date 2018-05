Kommende dagen gjin útstjoering Radio Spannenburg troch tongerynslach

En de sinteraasje is ek noch net samar klear, leit Hoogkamp út. "De fersekering freget altyd hoefolle't it no noch wurdich is. En der is apparatuer by dy't we al in skofke brûke. De deiwearde sil net heech genôch wêze om alles wer as nij te keapjen, dus it sil ús as omrop ek wat sinten kostje."