Mishannele twilling De Haan: "Wy tochten dat wy deaslein waarden"

De dieders wiene foar de beide slachtoffers folslein ûnbekenden. "It hat in grutte ympakt, want je witte net wêrom't se it dien hawwe en oft se klear binne of net. Want se moasten ús wol hawwe. Se hawwe twa kear by ús west."

Gjin risiko

Wander en Jelle binne sels al fiif jier organisator fan in oar festival yn Bitgummole: it Súdhoekster Beachfestival, mar nei oanlieding fan de mishanneling hawwe se besletten dêrmei op te hâlden. "Je hearre fanalles: dat it dêr miskien mei te krijen hawwe kin. En as der al in kâns is dat it dêrmei te krijen hat, dan wolle wy net it risiko rinne dat der soks achterwei komt."