Sander Arends kin net stunte yn dûbeldspul op Roland Garros

De Fryske tennisser Sander Arends hat mei syn dûbeldpartner Adil Shamasdin út Kanada net foar in stunt soargje kinnen yn de earste ronde fan Roland Garros. It as twadde pleatste duo Oliver Marach (Oastenryk) en Mate Pavic (Kroäsië) wie mei 6-2 en 6-2 te sterk.