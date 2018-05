Meindert Talma mei syn skriuwwurk nominearre foar Halewijnprijs 2018

Meindert Talma makket sûnt healweis jierren 90 muzyk, mar bringt ek al tweintich jier lang boeken út. Syn lêste skriuwwurk is fan ferline jier. Je denkt dat het komt kaam yn novimber út by útjouwerij Passage. Dat hearde by in muzykalbum mei deselde titel.

No is er ien fan de seis nominearren foar de Halewijnprijs. De oare fiif binne Mathijs Deen, Hans Dekkers, Emily Kocken, Bart Koubaa en Peter Lenssen.