LIVE: de grutte IepenUP pubkwis

Priis: in reis foar twa persoanen nei Reykjavík

Elkenien kin meidwaan: do hoecht dy net yn it foar op te jaan foar de pubkwis. En wêrom is de priis in reis nei Yslân? Om't it de wike fan it Forum on European Culture is, mei as tema 'Act for democracy'. En yn Yslân hawwe se it âldste parlemint fan de wrâld; it Althing, oprjochte yn 930.

Kwis ûnderwerpen

Jûn wurdt de kunde fan aktualiteiten, demokratyske rjochten en hoe't frijheid, gelikenens en bruorskip hjoed-de-dei der foar steane test. Dêrneist steane der fansels tema's as muzyk, nijs, film, skiednis, polityk en popkultuer sintraal. De muzyk wurdt fersoarge troch FATA BOOM.