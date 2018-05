Trije Ljouwerter fertochten wer fêst foar kokaïnehannel

De mannen komme út Ljouwert en binne 25, 36 en 30 jier. Se wienen earder frijlitten op betingst dat se gjin strafbere feiten dwaan soenen. Ut plysje-ûndersyk die bliken dat it trio de lêste wiken wer oan it kokaïne-dealen wie. It IM hat dêrop de skorsing fan de foarriedige hechtenis, opheft. Se sitte no fêst oant de sitting.

Sitting

De saak komt op 11, 12 en 13 juny foar. Ek oare fertochten moatte foarkomme.