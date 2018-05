Gearwurking tusken Omrop Fryslân en Radio Eenhoorn: 4 PC Kafees yn 2018

Begjin fan in strukturele gearwurking

Haadredakteur Klaas Geert Bakker en projektmanager Jacqueline Spendel fan Omrop Fryslân binne tige optein oer de gearwurking. "It is prachtich dat op dizze wize alle partijen in boppeslach meitsje. Dêrnjonken is it foar de Omrop en Radio Eenhoorn in moaie oanlieding om fierder te praten oer strukturele gearwurking tusken beide stjoerders.''



Foarsitter fan Radio Eenhoorn,Tinus Boomstra: ''Radio Eenhoorn is de keatsstjoerder fan Fryslân, dêr past it PC Kafee hiel goed by. De gearwurking mei Omrop Fryslân wurdt dêr allinnich mar better fan en dêr binne wy bliid mei.''