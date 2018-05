Lekker koese mei it waarme waar? Tiid foar seks!

Wat is it dochs noflik waar, it sintsje skynt, moaie temperatueren. Genietsjen is it. Mar dan komt dat momint, je wolle op bêd. Mar it is net te hurdzjen, sa waarm is it en wolst dochs wol hiel graach sliepe. Mei it swit yn 'e panty besikest dan te sliepen, mar dat slagget mar net. Wy hawwe in de Middei Fan Fryslân tips krigen fan sliepekspert Annelies Smits.