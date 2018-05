De swiere tonger fan tiisdeitejûn hat gatten slein yn de startbaan op de fleanbasis Ljouwert. In part fan de haadbaan is dêrtroch net te brûken. De skea sil sa gau as mooglik reparearre wurde meldt in wurdfierder. Salang't dat net it gefal is, wurdt de twadde baan op de fleanbasis brûkt.