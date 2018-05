Binnenfeart siket skippers en matroazen

Der moat mear bekendheid komme foar it wurk yn de binnenfeart, want der is in protte wurkgelegenheid de fertsjinsten binne prima. De opliedingen binnenfeart binne op de Maritieme Academie yn Harns. Dêr besykje se op koarte termyn mear learlingen te krijen, net allinnich út it noarden fan it lân, mar út hiel Nederlân.

It earste doel is op basisskoallen yn it hiele lân mear bekendheid te jaan oan de VMBO-opliedingen en de MBO-opliedingen op de Akademy.