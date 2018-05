"Gelukkig is het alleen materiële schade."

Bûten liket it folle slimmer as binnen. De seis omfallen beammen oan De Plasse yn Langsweagen binne yn stikken seage en oer het hûs is in doek pleatst. Trije fan seis beammen foelen tiisdei troch in wynhoas op in pleats. Dêrtroch is in dakrút stikken gien en sit der yn ien sliepkeamer in grutte dûk. De gemeente sil woansdei en nei alle gedachten tongersdei noch dwaande wêze mei it opromjen fan de beammen en tûken.