Marrit van der Kort traint foar Mar-athon Snits

Mar wêr't guon hurddravers dan wer ophâlde, gie Marrit troch. Fan it iene kaam it oare en nei de maraton fan Snits folgen ûnder oaren de Joustermerkeloop (10 km) en de Dam tot Damloop (16 km). Der is no wer in nije útdaging: Marrit giet by de maraton fan Snits, op 23 juny, foar de heale maraton.