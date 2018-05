Nije bistesoart yn Nederlân: foarkespringer op It Gryn

Op it ûnbewenne Waadeilân It Gryn is in nije bistesoart foar Nederlân ûntdutsen. It giet om in soart fan foarkespringers. It bistje is 0,8 millimeter en siet yn it oanspielde floedmerk. "Het is leuk nieuws," meldt boskwachter Erik Jansen fan Natuurmonumenten. "Alle beestjes helpen. Hoe klein ook, ze horen erbij in de natuur."

Foarkespringers lykje op ynsekten en foarmje in eigen groep. It oantroffen bist is seldsum yn Europa en waard noait earder oantroffen yn Nederlân.