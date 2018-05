Europa stekt 330 miljoen euro yn Ofslútdyk

Ikoanysk projekt

In konsortium mei de bouwer BAM en baggeraar Van Oord hat de financiering rûn foar it opknapwurk. Dat kostet yn totaal 550 miljoen euro. BAM en Van Oord krije elts 46 persint fan dat bedrach. De rest is foar de tredde partner, advysburo Rebel. De Europese Investeringsbank, de EIB, ferskaft in liening fan 330 miljoen euro foar 30 jier. It jild út Brussel is garandearre út it Europees Fonds voor strategische investeringen.

De EIB sjocht de Ofslútdyk as ien fan de wichtigste wetterkearingen om Nederlân feilich te hâlden. De bedriuwen binne ferantwurdlik foar it ûntwerpen, bouwen en finansieren fan it projekt. Ek nimme se it ûnderhâld foar 25 jier op har.