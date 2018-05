Lanlik programma foar bergjen fleantúchwrakken út Twadde Wrâldoarloch

Djoer

Bergjen fan fleantúchwrakken is hiel djoer en kostet in soad tiid. Van der Molen snapt dat en fynt dat it no op nasjonaal nivo oppakt wurde moat. Der binne noch sa'n 30 oant 35 fleantugen út de Twadde Wrâldoarloch dy't noch yn de grûn of ûnder wetter lizze yn Nederlân. Yn Fryslân binne dat der noch likernôch sân.

Van der Molen wol graach dat der faasje makke wurdt mei it bergjen fan de wrakken. Yn 2020 fiere we 75 jier frijheid. Dêr is hurd foar striden. Ut respekt foar de slachtoffers en de neibesteanden moat neffens Van der Molen it heft yn hannen nommen wurde.