Erwin Zeinstra klear foar WK fuotbal

Fideo-skiedsrjochter

It brûken fan de fideo-skieds op in WK is nij. "Wy ha foar it earst in WK mei in fideo-skiedsrjochter. Dus wy ha ek oefene op oertrêdingen op de râne fan de 16. Dêrby besjogge wy oft dy oertrêdingen der krekt binnen of bûten binne. En we oerlizze wy mei de fideo-skiedsrjochter", seit Zeinstra.

Fan de Fries mei it WK wol begjinne. "Dit is it heechst helbere wat der is. It is sa'n grut evenemint. Dat is ongekend!" It WK yn Ruslân set útein op 14 juny.