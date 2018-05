Moai Skarsterlân wol âlde singel behâlde

Gemeente De Fryske Marren gie dêr earst yn mei, mar de bestjoersrjochter net, omdat it offisjeel sjoen noch hieltiten in iepenbiere dyk is. Wat de gemeente no krekt mei it paad wol, bleau op de sitting wat ûndúdlik. Op foarstel fan Moai Skarsterlân wol de gemeente wol prate oer de komst fan in alternatyf paad. De Ried fan Steate docht oer in pear wiken útspraak.