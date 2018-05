Ynternasjonale keunstners folje 499 sielepanielen

Keunstners, dat binne betiden bysûndere fûgels. Tenminsten, dat fynt keunstner Dirk Hakze. It like him fantastysk om yn it ramt fan Kulturele Haadstêd in hiele grutte groep keunstners by inoar te setten en har ien grut keunstwurk meitsje te litten. Yn de bûtenloft... en dus stean der yn Sleat no 499 panielen yn de greide. Opsteld yn in grutte trijehoek mei siden fan 144 meter. Oant en mei ein septimber komme der alle dagen in hânfol keunstners út lannen út hiel Europa nei Sleat om in paniel op te fleurjen. De minsken hoege har mar oan ien regel te hâlden: it keunstwurk moat kleur ha.