Donorbern Betty Veldman wer stikje fierder yn syktocht nei har biologyske heit

DNA

Betty is net allinnich, nei skatting binne der foar 2004 sa'n 40.000 donorbern mei in anonime donorheit. Pas yn juny 2004 waard de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting fan krêft, dy't ynhâldt dat in donorbern fan 16 jier ôf gegevens opfreegje kin oer de donor. Mar de measte gegevens dêrfoar binne fernietige wêrtroch't donorbern fia DNA-databanken sykje nei harren donor, broers of sussen. Dat hat Betty ek dien. Se hat by ferskate ynstânsjes DNA ynlevere, mar oant in pear wike lyn nea in famyljelid fûn.

"Fia de webside MyHeritage krige ik einlik in berjocht dat der in DNA-match wie." Ien út de famylje fan har donorheit hie ek DNA ynlevere en dat waarde keppele oan dat fan Betty. It is in treddegraads nicht. "Ik wie echt oerrompele. Einlik in ljochtpuntsje nei safolle jierren fan sykjen."