Xavier Mous nije keeper by Cambuur

SC Cambuur hat nei it fertrek fan Erik Cummins en Jesse Bertrams de 22-jierrige Xavier Mous foar de kommende twa seizoenen oanhelle as nije keeper. Mous komt transferfrij oer fan FC Oss. Wol moat er noch medysk kard wurde. Mous moat de konkurrinsje oangean mei Pieter Bos foar in plakje ûnder de latte fan takom seizoen ôf.

Mous folge de jeugdoplieding fan AFC Ajax en debutearre yn it seizoen 2014/2015 yn it betelle fuotbal foar de beloften fan de Amsterdammers. De lêste trije seizoenen wie er aktyf foar FC Oss.