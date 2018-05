Ate 'Jo momint' Wiersma wurdt hûndert jier

Ate: "Ik fyn it in foarrjocht om hûndert jier te wurden. De kalinder seit it, mar ik fiel it net. Je soene dochs sizze dat je no wat swakker wêze moatte of de boel net mear ûnthâlde kinne." Mar Ate is superfit en dat komt tinkt hy troch de sûpengroattenbrij. En in bearenburchje op syn tiid giet der ek noch wol yn.

Twa jier lyn wie Ate Wiersma de haadrolspiler yn de oprop foar in 'Jo momint'-filmke foar it tv-programma Hea!. Ate rôp minksen op om in eigen momint te filmjen en op te stjoeren. Noch alle wiken komme der in soad filmkes binnen by Hea!, dy't ek útstjoerd wurde.