Koade oranje: 'Avondvierdaagse' yn ferskate plakken giet oer

De organisaasje yn Drachten hat oerlein mei de belutsen ynstânsjes en hat dêrnei mei it each op de feilichheid besletten de kuierders net op 'en paad te stjoeren. Der is fansels in kâns dat it oerwaait, mar yn Drachten wolle se gjin risiko nimme. Op It Hearrenfean, yn Frjentsjer en yn Driezum/Wâlterswâld giet de kuiertocht ek net troch.

It is tiisdei op de kop ôf in jier lyn dat it ek sok waarm waar wie en dat ferskate organisaasjes fan de Avondvierdaagse de kuierders ek net op 'en paad stjoere woene.