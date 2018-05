Helporganisaasje Fier nei Twadde Keamer mei manifest foar help oan bern

Direkteur Anke van Dijke fan helporganisaasje Fier út Ljouwert biedt tiisdei yn Den Haag in manifest oan mei de oprop de spesjalistyske soarch feilich te stellen. It giet bygelyks om topklinyske spesjalistyske help oan bern mei in psychoaze of in bipolêre steurnis, bern mei ytstoarnissen of bern dy't te krijen ha mei loverboyproblematyk.

Gemeenten ferantwurdlik

Yn 2015 binne gemeenten ferantwurdlik wurden foar de jeugdhelp. En dy gemeenten ha ynset op jeugdhelp tichteby hûs en op previnsje. Mar net alle problemen binne tichteby hûs op te lossen, seit Fier-direkteur Anke van Dijke.

"Er blijven altijd kinderen die zeer specialistische zorg nodig hebben. Zorg die soms maar op één of enkele plekken in Nederland voorhanden is. Bij de stelselwijziging in de jeugdzorg is onvoldoende nagedacht over de positionering en financiering van deze hulp. Hierdoor dreigt deze schaarse zorg te verdwijnen."