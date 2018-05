Yn ús rige de "Natuerdetektive" siket ferslachjouwer Remco de Vries nuveraardichheden yn de natuer. Ferline kear gie hy op syk nei it aaikapsel fan de "stippele diseltrein wjirm." Diskear krijt hy wer in nije opdracht. Hy speurt yn dizze ôflevering nei de aaikes fan de "Veelvraat", in nachtflinter yn it Fochtelerfean.