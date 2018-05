Harnzer bedriuw helpt mei oaljebestriding op Bonêre

Begjin july giet ek in team fan it bedriuw dy kant op. Se sille de kommende trije jier de lokale befolking traine en opliede yn it bestriden fan oalje by eventuele rampen. De Nederlânske regearing hat jild beskikber steld foar it projekt, nei oanlieding fan in grutte oaljeramp ferline jier by it Boppewynske eilân.