Hearrenfean wol grutte skippen op de farwegen hâlde

Ekonomy en wurkgelegenheid

Wethâlder Hans Broekhuizen seit dat dizze bedriuweterreinen wichtich binne foar de ekonomy en wurkgelegenheid fan It Hearrenfean. Ferfier oer wetter is foar besteande en nije bedriuwen fan grut belang, sa jout er oan. Om de kombinaasje mei de rekreaasjefeart goed en feilich te meitsjen, is it neffens him wichtich om op koarte termyn maatregels te nimmen.