Ministearje docht lûdsmjittingen mei Boeing boppe Fryslân

Mei in Boeing wurdt woansdei in saneamde 'belevingsvlucht' útfierd boppe in diel fan ûnder oare Fryslân en Grinslân. Doel fan de flecht is dat bewenners fan de gebieten ûnder de fleanrûtes fan Lelystêd Airport it lûd fan in fleantúch yn harren eigen omjouwing belibje kinne.