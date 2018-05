Teäterfoarstelling Mata Hari mei dôvetolk

By de teäterfoarstelling oer Mata Hari is op freed 15 juny yn De Lawei yn Drachten in dôvetolk oanwêzich. Fiif dagen letter soarget de stichting Komt het Zien foar in spesjale foarstelling foar minsken dy't net of min sjen kinne, yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean.