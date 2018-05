Oerboard sleine fisker rêden út de Noardsee

Nei in oere fûn

Ek it skipfeartferkear waard alarmearre en frege út te sjen nei de oerboard sleine fisker. De 21-jierrige man waard goed in oere nei it begjin fan de sykaksje yn it wetter fûn. Hy wie oansprekber, mar wol flink ûnderkuolle. De fisker waard dêrnei mei in helikopter nei Den Helder brocht. Hy is nei it sikehûs ferfierd foar fierder ûndersyk.