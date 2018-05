Hegeskoalle Ljouwert organisearret Congrestival

Sa is der in foodtruck fan Fryske studintûndernimmers, dy't gearwurkje mei Syryske flechtlingen. "By dy foodtruck kinst Syrsyke limonade keapje", fertelt Nants Schilstra fan de organisaasje fan it Congrestival.

Ek it festivalterrein sil brûkt wurde om ûndersyksresultaten sjen te litten. "Der is bygelyks in studint dy't in ticketsysteem betocht hat. Dat kin hy no yn de praktyk teste."

Bedoeling is dat studinten, dosinten en it bedriuwslibben mei inoar yn kontakt brocht wurde. "Mei de foarm fan in festival hoopje wy dat de drompel foar de minsken leger makke wurdt om del te kommen."