Bewakingskamera rêdt fjouwer swannepykjes yn Jonkerslân

"It is oerweldigjend hoe folle minsken oft op in leuke en positive manier reagearre hawwe. By it nêst, fia de e-mail, fia Instagram, fia Facebook", seit Monkelbaan. "Der wienen al mear as 14 tûzen reaksjes yn in wike tiid. It hat in soad minsken rekke dat dit bistje fiif jier lang sa ferstoard is en dat it no dochs goed útpakt is."