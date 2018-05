De slachtoffers binne mei in ambulânse nei it sikehûs tabrocht, dêr't se oan harren ferwûnings behannele binne. De plysje hat ûnderwylst ien fertochte oanhâlden. Om't der ferskate minsken by de fjochtpartij belutsen wienen, siket de plysje tsjûgen dy't mear witte of sjoen hawwe.