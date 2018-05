FNP: "Ferheging grûnwetterpeil moat yn oerlis mei boeren"

Corlienke de Jong fynt dat earst drachflak foar de plannen socht wurde moat by bygelyks boeren en de mienskip. Neffens har kaam it plan fan de opposysje te bot fan boppe ôf. Ek fûn se it spitich dat der gjin finansjele ûnderbouwing fan it plan wie. It kolleezje fan Deputearre Steaten komt yn july mei in nij plan foar it feangreidegebiet.