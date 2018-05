RUG: Wolf is goed foar natoer

Foar de natoer soe it in goeie saak wêze, as der wolven nei Fryslân komme. Dat docht bliken út ûndersyk fan de Ryksuniversiteit Grins. Dat der yn Fryslân in wolf omstrúnt, is in pear wiken lyn dúdlik wurden oan de hân fan DNA-ûndersyk. It DNA is fûn op skiep dy't by Boyl deabiten binne.