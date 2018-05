Eksposysje Jong&Gay yn NHL Stenden

Djayden is twa kear út de kast kaam. Earst doe't er tocht dat er homoseksueel wie. Doe kaam er der achter dat er eins transgender is en moast er dat wer bekendmeitsje. Hy sit no yn transysje en krijt begjin juny in boarstoperaasje. Djayden is hiel bliid dat er no wit hokker minske hy/sy eins is. Hy is ek nea pest om syn 'geaardheid'. Mar dat komt neffens him om't er altyd yn in seksueel-freonlike omjouwing libbe hat.