Hanneke de Jong skriuwt Aksjeboek foar bern 2018

Hanneke de Jong skriuwt it Aksjeboek foar Bern 2018. It wurdt in boek foar bern yn de ûnderbou, geskikt om foar te lêzen of om sels te lêzen. It boek slút oan by it tema Freonskip fan de Berneboekewike 2018. It Aksjeboek sil yn de perioade fan 29 septimber oant en mei 31 oktober te keap wêze foar de aksjepriis fan 4,95 euro en wurdt útjûn troch útjouwerij Bornmeer.