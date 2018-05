Pikeboeren skrikke fan nije fipronyl-melding

Neffens foarsitter Piet Faber fan de sektor plomfeehâlderij fan NLTO is it in drama dat op in bedriuw dat earder skjin ferklearre wie, dochs wer fipronyl oantroffen is. Faber tekenet der by oan dat op hast alle fipronylbedriuwen fan ferline jier frijjûn binne. Fryske pikeboeren bot skrokken fan de nije melding, Sy woene graach it fipronyl-drama achter harren litte en wurde der no mei konfrontearre dat it risiko - blykber - dochs noch net definityf fuort is.