Bylden fan ynbrekkers Poiesz yn Ljouwert online set

De plysje Noard-Nederlân hat bylden nei bûten brocht fan in ynbraak by in supermerk begjin april yn Ljouwert.

Twa fertochten hawwe by in Poiesz-supermerk yn Ljouwert ynbrutsen. Sawol op 3 as op 15 april hat deselde ynbrekker smokersguod stellen by de supermerk. Dêrby waarden de doarren iepenmakke mei in brekizer.